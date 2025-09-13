Клаф, Марінакіс, Зінченко: усе про новий клуб найзірковішого українця в англійській Прем'єр-лізі

Олександр Зінченко перейшов до Ноттінгем Форест на правах оренди, і для українця це шанс відновити кар'єру.

Ноттінгем – клуб з великою історією завдяки таланту, можливо, найкращого англійського менеджера.

А ще – клуб із солідними амбіціями завдяки грошам, можливо, найскандальнішого власника за всю історію АПЛ.

Чемпіон розповідає вам історії, які роблять Форест особливим місцем для європейських і українських уболівальників футболу.

***

Ноттінгем історичний

"Він завжди казав, що Ноттінгем був заштатним клубом 2-го дивізіону, який нікуди не рухався, поки він не прийшов. І так воно й було", – визнає Мартін О'Ніл.

У найкращій команді в історії "Лісників" він був серед лідерів, а згодом побудував непогану кар'єру тренера.

Хоча до вчителя й близько не дотягнувся.

Та й хто б дотягнувся?

Браян Клаф був не тренером, а цілим явищем, яке змінювало світ навколо себе, не залишаючи нікого байдужим.

Ось він забиває 204 голи в 222 матчах за скромний Міддлсбро, але захист вкотре провалюється, і навіть шести м'ячів мало для перемоги. Злий, як чорт, він кричить своїм: "То скільки ще я маю забити?!"

А ось це зима 1962-63 – найхолодніша у Британії з 1740 року – і Клаф стає її жертвою. На мерзлому полі проти Бері вже у формі Сандерленда він послизається, рве хрести і завершує кар'єру лише у 28 років.

Він починає пити.

Brian Howard Clough



222 games for the #Boro

204 goals

Would be priceless today. However what he did as a manager will probably never be repeated. In Nottingham Forest he took a provincial club from the second division to win the European cup twice.￼ pic.twitter.com/mpQqXG4xD1 — 𝕷𝖔𝖗𝖉 𝕸𝖆𝖗𝖐 𝖔𝖋 𝕰𝖆𝖘𝖙 𝕮𝖑𝖊𝖛𝖊𝖑𝖆𝖓𝖉 (@Jacxdad3376) July 10, 2023

А ще згодом – тренувати.

В напарники Клаф бере Пітера Тейлора – воротаря із Міддлсбро, що суттєво доклався до його невдач, але тепер усе позаду:

"Я б не досяг успіху без нього. Я був вітриною магазину, а трохи позаду Пітер розкладав товари".

Удвох вони роблять Дербі Каунті чемпіоном Англії у 1972-му, а в наступному КЄЧ доходять до півфіналу, де зі скандалом поступаються Ювентусу. Клаф до останніх днів вірив, що перемогу у нього вкрали судді.

За тим його кар'єра нібито йде на спад – слабенький Брайтон, шалений провал у Лідсі лише за 44 дні, бо Клаф одразу після приїзду оголосив лідерам "Павичів", з якими гучно конкурував у Дербі, що всі їхні кубки лайна варті.

"Я не кажу, що я найкращий менеджер в Англії, але я точно в топ-1", – з такими фразами він стає улюбленцем телеведучих.

І от в січні 1975-го рада директорів Ноттінгема, який плівся внизу турнірки Другого дивізіону, запрошує Клафа, аби той сколихнув їхнє сонне царство. Вони-бо розуміють – ніхто інший не зможе.

Правильно розуміють.

"За першу годину Клаф мав більший вплив на Ноттінгем, ніж більшість менеджерів досягають за все життя", – визнавав у 2021-му його роботодавець Браян Епплбі.

Brian Clough and Peter Taylor of Nottingham Forest pic.twitter.com/MYlscok4HS — The League Magazine (@Theleaguemag) November 1, 2024

Ну, а на те, аби зібрати чемпіонський склад у таких задвірках, у Клафа й Тейлора пішло ще два роки. Ці імена знає кожен фанат "Лісників" – Ларрі Ллойд, Джон Макговерн, Арчі Геммілл, Франк Кларк, Колін Барретт. Також Клаф дав радикально більше часу й повноважень О'Нілу й Джону Робертсону:

"Я просто вигнав з команди всіх, хто не вмів грати; надихнув тих, хто вмів; вказав кожному директору на його місце і переконався, що преса регулярно про нас писатиме".

Все геніальне просто.

9 з 11 великих трофеїв Ноттінгему приніс саме цей харизматичний, ексцентричний любитель міцного бренді й красивої гри в пас:

"Якби бог хотів, щоб ми грали футбол у хмарах, він би постелив там траву".

І вже у 1978-му вони стають чемпіонами Англії.

А у 1979-му та 1980-му – двічі поспіль перемагають в Кубку європейських чемпіонів. Обидва фінали "Лісників" близькі – по 1:0. І якщо з Мальме все контрольовано, то другий фінал, проти Гамбурга Кевіна Кігана, йшов геть не за сценарієм Клафа. Його врятувала зірка – Пітер Шилтон згадав молодість і тягнув усе, що летіло в бік воріт.

І так Клаф досяг вершини.

Його й досі називають найкращим англійським менеджером, якому не довірили тренувати збірну – авжеж, за характер.

Якось у Глазго перед грою з Селтіком Клаф повів команду у бар і сказав бармену, що з власником все домовлено, і вони можуть пити за його рахунок. Хлопці відпочивають, співають пісень. А на ранок стає відомо, що бар належав менеджеру "Кельтів" Девіду Хею.

Ха-ха.

У 80-х він ще вигравав другорядні кубки і не ліз за словом в кишеню, але алкоголю стало забагато. Під кінець його руки трясуться, а лице покривають червоні плями. Вже без Тейлора, що помер у 1990-му, він остаточно втратив контроль і вилетів з еліти в 1993-му – у першому ж сезоні АПЛ.

Прощальний дар Клафа еліті – Рой Кін, майбутня легенда Ман Юнайтед.

На його останньому матчі уболівальники Ноттінгема й Шеффілда в унісон затягують: "Браян Клаф – футбольний геній".

Згодом Жозе Моурінью прибув сюди інкогніто, очоливши Челсі – за його словами, хотів зрозуміти, як у такій сірості можна збудувати величну команду. І нічого не знайшов. Справа була не в місці, а в людині.

Ноттінгем сучасний

З відходом від справ Клафа "Лісники" повернулися до колишнього життя маленького клубу.

У 1999-му Ноттінгем ледь врятувався від банкрутства; згодом виходив в АПЛ тільки щоб негайно і безславно вилетіти. Пам'ять про генія – все, що вони мали.

Ера постмодерну й глобалізації вторглася у цей куточок традицій у 2012-му з катарцем Фавазом Аль-Хасаві, що нібито мав мільярди, але насправді вони далі товклися у Чемпіоншипі без перспектив.

А вже тоді, у 2017-му, прийшов цей грек.

New #nffc owner Evangelos Marinakis on why he's taking over the club... pic.twitter.com/6cI3FSWPW3 — BBC Nottingham Sport (@BBCRNS) May 18, 2017

Вангеліс Марінакіс – новий харизматик, ексцентрик для Ноттінгема; тільки набагато темніший.

Його дід зробив статки, виливаючи дзвони для церков. Його батько продав діло і купив на зароблені гроші кораблі, щоб возити зерно. Ну, а Вангеліс зайнявся масштабнішими й небезпечнішими перевезеннями, що гарантували йому лиху славу.

Ось його флотилія, що возить світом нафту – у тому числі й підсанкційну.

Вони зібралися у червні 2022-го, аби обговорити війну в Україні – власники найбільших судноплавних компаній Греції. Зустріч була на курорті Four Seasons поблизу Афін.

"Для людства це трагедія, але для нас це також і можливості", – сказав мільярдер Георгіос Прокопіу.

"І ми повинні ними скористатися", – додав Марінакіс.

На той момент за його плечима вже було чимало історій. Ось 2013 рік – його арештовують разом зі ще 64 футбольними людьми за договірні матчі в Греції. Слідчі, що слухали Марінакіса, почули навіть, як той обговорював кару для судді Петроса Костянтінеаса, який йому не підкорився. Вже невдовзі у бідолахи вибухнула пекарня.

This is Marinakis walking on the pitch like an absolute don at Panathinaikos v Olympiacos also known as the 'Derby of the Eternal Enemies' which is one of the most passionate and heated rivalries in the world.



I'm pretty sure he doesn't give two shits about Palace ultras #NFFC https://t.co/7yYkgfetqy pic.twitter.com/mr60KthuzG — Cleaver1992 🔴⚪ (@xCleaver_NFFC) August 16, 2025

А ось 2014-й – це в порту за анонімним доносом поліція знайшла понад 2 тони героїну на судні Noor One. Марінакісу ніколи не висували офіційних підозр, але слідство накопало, що він надсилав великі суми готівки власнику корабля Єфтіміосу Яннусакісу.

Чому не докрутили ні те, ні інше?

Та вплив.

У Греції Марінакісу належать дві щоденні газети To Vima й Ta Nea разом з телеканалами Mega й One. Він займається благочинністю, дружить з політиками і церквою.

І ще футбол – з 2010-го Вангеліс утримує найпопулярніший у Греції Олімпіакос, штампуючи титули рік за роком.

Колись це починалося просто як частина піар-машини, тож про успіхи на топрівні не йшлося. Все для клубів Марінакіса змінила наша біда.

У 2024-му один лише рейс танкера із Санкт-Петербурга до Мумбаї приносив йому до 8 млн доларів – це на 60% більше, ніж у 2023-му, і вп'ятеро більше, ніж було до нападу Росії на Україну.

Звідси й нечувані успіхи Олімпіакоса, що виграв Лігу конференцій, та Ноттінгема, який на очах перетворився із середняка Чемпіоншипу на силу в АПЛ.

Сьогодні надворі 2025-й – і Вангеліс король.

Евангелос Марінакіс та його клуби

Вдома він написав пісню Наташі Феодоріду – і та стала хітом.

Розслідувачі звинувачують його у тиску на непідконтрольні медіа через ультрас Олімпіакоса Gate7, що виконують всю брудну роботу, але до суду нічого не доходить.

В Англії він дозволяє собі плювати в сторону арбітра.

Ось банер фанів Крістал Пелас – вони зображають Марінакіса з пістолетом, приставленим до голови Гіббза-Вайта, що хотів покинути клуб влітку, а натомість підписав новий контракт.

"Містер Марінакіс не причетний до шантажу, договірняків, торгівлі наркотиками й корупції!" – написано на полотнищі.

І сміх і гріх.

Crystal Palace fans have today unveiled a banner showing Evangelos Marinakis holding a gun to Morgan Gibbs-White’s head. 🙃



The whole football world knows what really happened. pic.twitter.com/SjBNY4xBJp — Spurs Army (@SpursArmyTweets) August 24, 2025

Найсвіжіший його перл – виступ щодо війни в Україні, яку він пропонує тупо злити РФ:

"Якщо перестати фінансувати Зеленського і цю владу, війна швидко закінчиться. Віддайте Росії частину території – це допоможе врегулювати конфлікт. Настав час зупинити війну".

І повірте, Олександр Зінченко це не коментуватиме; не така людина Марінакіс, щоб терпіти опозицію. З 2017-го він звільнив вже 10 тренерів на "Сіті Граунд", і нещодавно призначив 11-го – Ейнджа Постекоглу:

"Ейндж пишається тим, що він грек і згадав Грецію після великого успіху з Тоттенгемом, вигравши Лігу Європи".

Якщо в Постекоглу не вийде, Марінакіс його з'їсть.

Nottingham forest squad: “wait… where’d nuno go..?😰”



Marinakis with a suspiciously Nuno shaped belly: “U-uhm i don’t know ☹️ *burps*” pic.twitter.com/6P2RXF00Zv — Aq𝓾a 🇨🇦🪄 (@BHA_Aqua) September 8, 2025

При тому британці не бачать проблеми, що людина з репутацією та зовнішністю гангстера очолює їхнього повпреда в єврокубках.

"Футбол – не змагання з популярності. Гра стає яскравішою, коли різні особистості застосовують різні підходи, щоб досягти результату. У найкращих драмах є святі й грішники. Вони й створюють коктейль. Тим він і цікавіший за склянку води", – каже Джеймі Каррагер.

А тим часом Марінакіс зайшов ще й у Португалію, де придбав середняка Ріу Аве. Танкерний бізнес процвітає.

Ноттінгем український

Оренда Олександра Зінченка у дедлайн була укладена швидко, але показала багато.

По-перше, вирок Нуну Ешпіріту Санту, що поставив "Лісникам" найвертикальніший футбол у лізі. Українець би просто не вписався – отже, тренера планувалось міняти ще тоді.

По-друге, сам Зінченко не мав великого вибору, раз перейшов до клубу публічного українофоба.

Трохи раніше ним предметно цікавився Марсель, але там було б ще гірше – арабські фани не пробачили Олександру слів підтримки Ізраїлю в 2023-му.

А інших, видно, просто не було на обрії.

І це нескладно пояснити.

Ось матч Арсенала з Ліверпулем у квітні 2023-го. Останні хвилини, Трент Александер-Арнольд закладає цілком очікуваний фінт – і влучає прямо поміж ніг Зінченку. "Каноніри" втрачають перемогу.

Zinchenko just laid the Easter egg. pic.twitter.com/56xSULkjwP — Rahman (@matovium) April 9, 2023

Або далі в грудні, з тим-таки Ліверпулем – тепер Олександр став легкою жертвою Мохамеда Салаха.

Mo Salah drama on the timeline?



Let’s share him owning Zinchenko instead😤 pic.twitter.com/um1PqLeng0 — Samii (@samiichels) December 25, 2023

Олександр незграбно збирав партнерів заради промови після пропущеного – і його висміяв на ТБ Гарі Невілл.

Він розплакався після заміни – і став героєм знущальних мемів.

Cry Watch: Zinchenko now has more Insta stories than assists this season. pic.twitter.com/myyCMFSV5y — Troll Football (@TrollFootball) October 8, 2023

"Цей сезон вже не вперше показує найсильніші й найслабші якості Зінченка. Фахівці з захисту вкажуть на положення його тіла та нездатність змусити суперника виконати удар з незручної ноги. Усі знають, куди рухатиметься Салах, а натомість Олександр лише вказує йому шлях.

З іншого боку, в другому таймі його паси допомогли Арсеналу зламати тиск Ліверпуля. Він віддав більше прогресивних передач за усіх півзахисників суперника", – констатувала якось The Telegraph.

Поки Мікель Артета лише розгойдувався на "Емірейтс", він прощав Зінченку оборону заради атаки – все, як вчив Гвардіола.

Ну, але з часом результати й безтрофейність тиснули дедалі сильніше.

На додачу сам українець отримав кілька болючих травм, втратив форму, а коли повернувся – виявив, що його вже ніхто не чекав. Рікардо Калафйорі дає геть інший рівень надійності.

"Мене часто запитують, де я почуваюся комфортніше? Але я готовий допомагати там, де тренер поставить. Насамперед я хочу допомогти команді досягти поставлених цілей, а собі довести, що ще можу приносити користь, показувати якісний футбол", – це правильне розуміння ситуації від Зінченка.

Він має півтори сотні матчів в АПЛ, проте у Ноттінгем прибув з правами зеленого юніора.

Дуже, знаєте, складна штука у 28 років.

Чи впорається?

А навколо ось цей парадоксальний клуб, де переплелися минуле й сучасне; культ Клафа й мільйони Марінакіса. І сам Шервудський ліс на горизонті, що ніби натякає – це місце було грішним задовго до того, як забили перший гол у англійському футболі.