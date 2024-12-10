В Іспанії подали до суду на арбітра за підтасування результату матчу

Хімнастік став першим іспанським клубом, який подав до суду на рефері через фальсифікацію в професійному матчі.

Про це повідомляє видання lavanguardia.com.

Клуб з міста Таррагона звинувачує арбітра Едера Мальйо в підтасуванні результату перехідного матчу за вихід у Сегунду проти Малаги.

22 червня Мальйо був суддею в грі-відповіді плейоф за підвищення в класі (перший матч Малага виграла з рахунком 2:1). Зустріч перейшла в овертайми після завершення основного часу з рахунком 2:1, проте Малазі вдалося забити на 122 хвилині, перебуваючи в більшості.

Ґрунтуючись на доказах, які зуміли зібрати приватні детективи, Хімнастік подав до суду, звинувачуючи Едера Мальйо в надані переваги Малазі. За словами ексфутболіста Хав'єра Фернандеса, якого викликав клуб з Таррагона, під час матчу з Малагою арбітр допустив 13 явних помилок.

Також позов до суду стосується і неправдивих свідчень у протоколі гри, де Мальйо вказав, що побоюється за своє здоров'я після завершення поєдинку через можливу фізичну розправу. Цей висновок призвів до закриття стадіону Хімнастік на 4 зустрічі, але приватні детективи зібрали свідчення, які доводять зворотнє.