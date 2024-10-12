Іспанія зіграє проти Данії, Португалія поміряється силами з Польщею у 3 турі Ліги націй

Сьогодні, 12 жовтня, відбудеться вісім матчів третього раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

У Лізі А чемпіони Європи іспанці приймуть збірну Данії, а Португалія відправиться в гості до Польщі. У Лізі С найцікавішим поєдинком буде зустріч між Кіпром та Румунією.

Ліга націй сезону-2024/25

3 тур, 12 жовтня

Ліга А

19:00 Хорватія – Шотландія

21:45 Польща – Португалія

21:45 Іспанія – Данія

21:45 Сербія – Швейцарія

Ліга С

16:00 Литва – Косово

19:00 Болгарія – Люксембург

21:45 Кіпр – Румунія

21:45 Білорусь – Північна Ірландія

Нагадаємо, збірна України у третьому турі обіграла збірну Грузії (1:0). Героєм зустрічі став Михайло Мудрик, який забив чудовим ударом з-за меж карного майданчика.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 14 жовтня. Суперником буде збірна Чехії. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.