Іспанія зіграє проти Данії, Португалія поміряється силами з Польщею у 3 турі Ліги націй
Сьогодні, 12 жовтня, відбудеться вісім матчів третього раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
У Лізі А чемпіони Європи іспанці приймуть збірну Данії, а Португалія відправиться в гості до Польщі. У Лізі С найцікавішим поєдинком буде зустріч між Кіпром та Румунією.
Ліга А
19:00 Хорватія – Шотландія
21:45 Польща – Португалія
21:45 Іспанія – Данія
21:45 Сербія – Швейцарія
Ліга С
16:00 Литва – Косово
19:00 Болгарія – Люксембург
21:45 Кіпр – Румунія
21:45 Білорусь – Північна Ірландія
Нагадаємо, збірна України у третьому турі обіграла збірну Грузії (1:0). Героєм зустрічі став Михайло Мудрик, який забив чудовим ударом з-за меж карного майданчика.
Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 14 жовтня. Суперником буде збірна Чехії. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.