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Шахтар запланував два спаринги з Динамо Загреб

Олександр Булава — 21 липня, 11:11
Шахтар запланував два спаринги з Динамо Загреб

Донецький Шахтар зіграє два товариських матчі проти хорватського Динамо Загреб.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Поєдинки відбудуться 26 та 27 липня. Обидві зустрічі розпочнуться о 20:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на YouTube-каналі клубу.

Цими матчами команда Маріно Пушича завершить програму літніх тренувальних зборів.

Напередодні донецький клуб на зборах у Словенії поступився англійському Іпсвіч Таун, в перед цим здолав турецький Бешикташ.

Шахтар розпочне сезон у чемпіонаті України матчем із Ворсклою, який відбудеться 3 серпня.

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