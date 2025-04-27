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Інтер видав найгіршу серію з 2012 року

Олег Дідух — 27 квітня 2025, 20:23
Інтер видав найгіршу серію з 2012 року
ФК Інтер

Міланський Інтер видав найгіршу серію з 2012 року.

Про це повідомляє Opta.

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, підопічні Сімоне Індзагі у 34 турі Серії А вдома програли Ромі 0:1. Для Інтера це третя поразка поспіль у всіх турнірах: раніше вони програли Болоньї 0:1 у чемпіонаті Італії та Мілану 0:3 у Кубку Італії.

Востаннє Інтер програвав три матчі поспіль у 2017 році. Трьох поспіль сухих поразок команда не зазнавала з 2012 року: тоді "нерадзуррі" програли 5 поєдинків поспіль, не забивши жодного голу.

Що цікаво, тоді Інтер очолював нинішній головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі.

Зазначимо, що у сьогоднішньому матчі 86 хвилин на полі провів український нападник Артем Довбик. Від SofaScore він отримав оцінку в 6,4 бали – найгіршу в складі обох команд.

Чемпіонат Італії, Серія А Інтер Мілан

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