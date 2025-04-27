Інтер видав найгіршу серію з 2012 року
Міланський Інтер видав найгіршу серію з 2012 року.
Про це повідомляє Opta.
Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, підопічні Сімоне Індзагі у 34 турі Серії А вдома програли Ромі 0:1. Для Інтера це третя поразка поспіль у всіх турнірах: раніше вони програли Болоньї 0:1 у чемпіонаті Італії та Мілану 0:3 у Кубку Італії.
Востаннє Інтер програвав три матчі поспіль у 2017 році. Трьох поспіль сухих поразок команда не зазнавала з 2012 року: тоді "нерадзуррі" програли 5 поєдинків поспіль, не забивши жодного голу.
Що цікаво, тоді Інтер очолював нинішній головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі.
Зазначимо, що у сьогоднішньому матчі 86 хвилин на полі провів український нападник Артем Довбик. Від SofaScore він отримав оцінку в 6,4 бали – найгіршу в складі обох команд.