Фенербахче хоче підписати захисника Інтера

Захисник Інтера Маттео Дарміан може продовжити кар’єру в Фенербахче.

Про це повідомляє FC Inter News.

В жовтні минулого року Інтер продовжив контракт із Дарміаном до літа 2026 року. Проте зараз міланський клуб не проти позбутися 35-річного ветерана через обраний курс на омолодження складу. Нещодавно "нерадзуррі" підписали конкурента Дарміана по позиції правого латераля – Луїса Енріке із Марселя.

Захисник виступає за Інтер з літа 2020 року. В поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 2 асисти в 45 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 4 мільйони євро.

Раніше повідомлялося про те, що на позицію правого захисника Фенербахче хоче підписати Кайла Вокера, який проводив другу половину поточного сезону в оренді в Мілані.