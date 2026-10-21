Інтер та Шахтар оголосили стартові склади на матч 3 туру Ліги чемпіонів

Стали відомі стартові склади на матч третього туру Ліги чемпіонів між Інтером та Шахтарем.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Інтер: Хосеп Мартінес – Джед Спенс, Мануель Аканджі, Алессандро Бастоні – Карлос Аугусто, Петар Сучич, Хакан Чалханоглу, Ніколо Барелла, Федеріко Дімарко – Анж-Йоан Бонні, Маркус Тюрам

Хосеп Мартінес – Джед Спенс, Мануель Аканджі, Алессандро Бастоні – Карлос Аугусто, Петар Сучич, Хакан Чалханоглу, Ніколо Барелла, Федеріко Дімарко – Анж-Йоан Бонні, Маркус Тюрам Шахтар: Дмитро Різник – Вінісіус Тобіас, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Педро Енріке – Марлон Гомес, Олег Очеретько – Аліссон Сантана, Педріньйо, Глейкер Мендоса – Кауан Еліас

Зазначимо, що гра відбудеться 21 жовтня у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція протистояння буде доступна за посиланням.

Нагадаємо, що у стартових двох турах "гірники" набрали чотири залікові бали. Вони зіграли внічию з ПСВ (1:1) та здолали АЕК (3:1).