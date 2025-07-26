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Інтер роздратований поведінкою свого півзахисника

Олег Дідух — 26 липня 2025, 19:52
Інтер роздратований поведінкою свого півзахисника
Крістьян Асллані
ФК Інтер

Керівництво міланського Інтера роздратоване поведінкою свого півзахисника Крістьяна Асллані.

Про це повідомляє FC Inter News.

Цього літа Інтер хоче продати Асллані, хавбек не входить у плани головного тренера команди Крістіана Ківу. Нещодавно клубу надійшла пропозиція від Бетіса, яка повністю влаштувала босів "нерадзуррі".

Проте сам Асллані пропозицію Бетіса відхилив, що і обурило керівництво Інтера. Хавбек хоче продовжити кар’єру в чемпіонату Італії та не збирається розглядати пропозиції від клубів із інших країн.

Асллані перейшов у Інтер влітку 2022 року з Емполі за 15,7 мільйона євро, проте стати важливим гравцем для міланського клубу так і не зумів. У минулому сезоні на рахунку 23-річного хавбека 3 голи та 3 асисти в 39 матчах у всіх турнірах.

Контракт Асллані діє до літа 2028 року, Transfermarkt оцінює його вартість у 13 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Фіорентини.

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