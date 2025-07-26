Інтер роздратований поведінкою свого півзахисника

Керівництво міланського Інтера роздратоване поведінкою свого півзахисника Крістьяна Асллані.

Про це повідомляє FC Inter News.

Цього літа Інтер хоче продати Асллані, хавбек не входить у плани головного тренера команди Крістіана Ківу. Нещодавно клубу надійшла пропозиція від Бетіса, яка повністю влаштувала босів "нерадзуррі".

Проте сам Асллані пропозицію Бетіса відхилив, що і обурило керівництво Інтера. Хавбек хоче продовжити кар’єру в чемпіонату Італії та не збирається розглядати пропозиції від клубів із інших країн.

Асллані перейшов у Інтер влітку 2022 року з Емполі за 15,7 мільйона євро, проте стати важливим гравцем для міланського клубу так і не зумів. У минулому сезоні на рахунку 23-річного хавбека 3 голи та 3 асисти в 39 матчах у всіх турнірах.

Контракт Асллані діє до літа 2028 року, Transfermarkt оцінює його вартість у 13 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Фіорентини.