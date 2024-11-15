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Інтер продовжив контракт із німецьким захисником

Олег Дідух — 15 листопада 2024, 17:20
Інтер продовжив контракт із німецьким захисником
Янн Біссек
ФК Інтер

Міланський Інтер продовжив контракт з центральним захисником Янном Біссеком.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Нова угода з 23-річним німецьким футболістом розрахована до літа 2029 року. Зарплата захисника виросте до 1,5 мільйона євро на рік.

Біссек перейшов у Інтер влітку 2023 року з данського Орхуса за 7,2 мільйони євро. Наразі трансферна вартість колишнього гравця молодіжної збірної Німеччини оцінюється вже у 25 мільйонів.

У поточному сезоні Біссек провів 11 матчів за Інтер в усіх турнірах (7 у Серії А та 4 – у Лізі чемпіонів), результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося про те, що Наполі націлився на іншого центрального захисника Інтера, нідерландця Стефана де Врея. Влітку 2025 року він стане вільним агентом.

Інтер Янн Біссек

Інтер

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