Інтер продовжив контракт із німецьким захисником

Міланський Інтер продовжив контракт з центральним захисником Янном Біссеком.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Нова угода з 23-річним німецьким футболістом розрахована до літа 2029 року. Зарплата захисника виросте до 1,5 мільйона євро на рік.

Біссек перейшов у Інтер влітку 2023 року з данського Орхуса за 7,2 мільйони євро. Наразі трансферна вартість колишнього гравця молодіжної збірної Німеччини оцінюється вже у 25 мільйонів.

У поточному сезоні Біссек провів 11 матчів за Інтер в усіх турнірах (7 у Серії А та 4 – у Лізі чемпіонів), результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося про те, що Наполі націлився на іншого центрального захисника Інтера, нідерландця Стефана де Врея. Влітку 2025 року він стане вільним агентом.