Ексзірка Мілана та Евертона відновив тренування після трирічної перерви
Відомий іспанський вінгер Жерар Деулофеу відновив тренування після більш ніж трирічної перерви.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Деулофеу не брав участі в офіційних матчах з 22 січня 2023 року. Ще у 2022 році у нього почалися серйозні проблеми з коліном, які ускладнилися після невдалої операції, в результаті якої вінгер отримав інфекцію хряща.
Це поставило кар'єру Деулофеу на паузу, в січні 2025 року Удінезе розірвав із ним контракт. Проте тепер проблеми із коліном залишилися позаду, і 32-річний іспанець відновив тренування на базі свого останнього клубу, Удінезе.
Деулофеу є вихованцем Барселони, найбільше відомий за виступами за Евертон і Мілан. Також захищав кольори Севільї та Вотфорда. Провів 4 матчі та забив 1 гол за збірну Іспанії.