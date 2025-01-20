Інтер працює над трансфером хавбека збірної Хорватії

Міланський Інтер веде роботу над трансфером центрального півзахисника Динамо Загреб і збірної Хорватії Петара Сучича.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Talks in progress between #Inter and #DinamoZagreb for Petar #Sucic. #Inter would like to sign him for the next season, but they could anticipate the deal in this #transfers window, if arrives a rich offer for Davide #Frattesi, who would like to leave to play more. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2025

За його інформацією, чемпіони Італії планують підписати Сучича на наступний сезон і заявити на клубний чемпіонат світу. Проте плани Інтера можуть змінитися, якщо під кінець січневого трансферного вікна клуб отримає вигідну пропозицію щодо трансферу Давіде Фраттезі. Головним претендентом на хавбека збірної Італії називається Рома.

Якщо Інтер таки вирішить продати Фраттезі в січні, то не відкладатиме трансфер Сучича до літа, а підпише його вже цього місяця.

Контракт 21-річного півзахисника з Динамо Загреб діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро. На рахунку Сучича 1 гол в 5 матчах за збірну Хорватії.