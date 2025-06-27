Інтер готовий віддати 30 мільйонів за 18-річного захисника Парми

Міланський Інтер серйозно налаштований підписати центрального захисника Парми та юнацької збірної Італії Джованні Леоні.

Про це повідомляє FC Inter News.

За їхньою інформацією, керівництво Інтера готове виділити на трансфер 18-гравця 30 мільйонів євро. Головним конкурентом "нерадзуррі" в боротьбі за Леоні є Мілан.

При цьому, Інтер в рамках угоди готовий залишити Леоні в оренді в Пармі ще на один сезон. Керівництво "чорно-синіх" сподівається, що цей фактор може виявитися вирішальним у боротьбі за гравця.

Бачити Леоні в Інтері хоче, зокрема, і новий тренер міланців Крістіан Ківу, який у поточному сезоні працював із захисником у Пармі.

На рахунку Леоні 1 гол в 17 матчах Серії А-2024/25. Контракт гравця збірної Італії U-19 дії до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 18 мільйонів євро.