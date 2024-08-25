Інтер близький до підписання аргентинського захисника

Інтер домовився з аргентинським Тальєрес про перехід центрального захисника Томаса Паласіоса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума трансферу складатиме близько 6.5 мільйонів євро, і буде підписаний довгостроковий контракт.

⚫️🔵🇦🇷 Inter have agreed deal to sign Argentinian CB Tomás Palacios from Talleres, here we go!



Deal worth €6.5m package, long term contract for Palacios who turned down two proposals from Bundesliga.



Medical tests booked as move will be completed next week. pic.twitter.com/vDZaoBfGkI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2024

Наразі Томас виступає на правах оренди за Індепендієнте Рівадавія (Аргентина).

У минулому сезоні гравець зіграв 16 матчів за клуб, проте результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що основний форвард Інтера Лаутаро Мартінес, продовжив контракт з клубом до кінця сезону-2028/29.