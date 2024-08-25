Інтер близький до підписання аргентинського захисника
Томас Паласіос
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Інтер домовився з аргентинським Тальєрес про перехід центрального захисника Томаса Паласіоса.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сума трансферу складатиме близько 6.5 мільйонів євро, і буде підписаний довгостроковий контракт.
Наразі Томас виступає на правах оренди за Індепендієнте Рівадавія (Аргентина).
У минулому сезоні гравець зіграв 16 матчів за клуб, проте результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що основний форвард Інтера Лаутаро Мартінес, продовжив контракт з клубом до кінця сезону-2028/29.