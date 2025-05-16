Інгулець – Шахтар: де дивитися матч 29 туру УПЛ

Переможець Кубку України Шахтар Донецьк завітає до Інгульця з Петрового у матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 18 травня, на стадіоні "Україна" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Шахтар невдало провів сезон в чемпіонаті України. Він нараз йде третім та майже втратив шанси на друге місце. Це може статися вже в цьому турі, якщо "гірники" втратять бали або Олександрія переможе Верес. У минулому турі Шахтар зіграв унічию із Зорею.

Інгулець же бореться за виживання. У команди Василя Кобіна 23 бали за 28 турів та 14 місце (зона перехідних матчів). До рятівної 12 позиції – 6 балів. Минулого тижня Інгулець переміг Лівий берег.