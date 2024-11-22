Інгулець підпише захисника Динамо
Правий захисник Динамо Артем Бенедюк продовжить кар'єру в Інгульці.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Перехід відбудеться на правах вільного агента.
20-річний оборонець має досвід виступів за Динамо U-19. Минулий сезон він провів на правах оренди в Зорі, де також виступав в юнацькому чемпіонаті України. Також Бенедюк викликався до складу збірних різних вікових категорій.
Ще одним новачком Інгульця стане колишній півзахисник львівських Карпат U-19 Ігор Скороход.
Нагадаємо, Інгулець після 13 турів посідає останню сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України. Наступний матч команда зіграє у суботу, 23 листопада, проти Шахтаря.
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