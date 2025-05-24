Манчестер Юнайтед відпустить захисника вільним агентом

Шведський центральний захисник Віктор Ліндельоф покине Манчестер Юнайтед наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨 EXCL: Victor Lindelöf and Man United have decided to part ways at the end of the season.



Decision made following meeting this week as Lindelöf has proposals from Italy and Spain, ready for new chapter.



The Swedish defender will leave as free agent. pic.twitter.com/6I57XlM2IJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2025

30-річний швед покине Манчестер Юнайтед на правах вільного агента, його контракт діє до кінця червня поточного року та не буде продовжений. Таке рішення столони ухвалили за зустрічі, яка відбулася цього тижня.

Де продовжить кар’єру Ліндельоф – наразі не відомо. Проте у нього на руках є пропозиції з Іспанії та Італії.

Ліндельоф перейшов у Манчестер Юнайтед із Бенфіки влітку 2017 року за 35 мільйонів євро. Сумарно провів за клуб 284 матчі в усіх турнірах і забив у них 4 голи.

Раніше повідомлялося про те, що влітку Манчестер Юнайтед покине Алехандро Гарначо. Головний тренер команди Рубен Аморім порадив йому шукати новий клуб.