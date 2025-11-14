Українська правда
Екскапітан Арсенала назвав найбільшу помилку у своїй кар'єрі

Володимир Максименко — 14 листопада 2025, 07:52
Екскапітан Арсенала назвав найбільшу помилку у своїй кар'єрі
Колишня зірка Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг дуже критично висловився про своє рішення підписати контракт з Челсі у 2022 році.

Слова зіркового габонця наводить ESPN.

"У той час у мене був поганий період у Барселоні. Мій будинок пограбували. Також Барсі потрібно було продати гравця – мене або Мемфіса Депая. Єдиним варіантом на столі був Челсі. Тож я сказав: "Добре, заради моєї родини я поїду, навіть якщо це Челсі".
Це було помилкою, це стало дуже великою помилкою. Я думав, що у мене не буде проблем – Олів'є Жиру також після Арсенала приходив у Челсі і все було добре. Але для мене все виявилось зовсім інакше", – розповів Обамеянг.

Нагадаємо, у складі лондонців нападник зіграв 21 матч, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Згодом футболіст втратив місце у складі команди та перейшов у Марсель. Після короткочасного періоду в Аль-Кадісії, Обамеянг повернувся до французького клубу, де виступає і зараз.

Перед міжнародною паузою форвард забитим м'ячем допоміг своїй команді впевнено переграти Брест – 3:0.

