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Тренер Полісся: Готуємося грати з Олімпією на перемогу

Андрій Яросименко — 25 липня, 10:06
Тренер Полісся: Готуємося грати з Олімпією на перемогу

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур сказав, що команда буде грати на перемогу проти словенської Олімпії в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2024/2025

Про це він заявив на передматчевій пресконференції.

"Вийшли наразі на заключний тиждень перед стартом. В гарному настрої, з величезним бажанням створити щось історичне.

Ми все робимо для того, щоб досягати максимального результату в кожній грі. Гра розставить все по місцях, бо ми дуже хочемо для себе зрозуміти на якому етапі ми знаходимось зараз і тільки гра на це може дати відповідь. Але безумовно ми готуємось грати на перемогу", — сказав Імад.

Матч відбудеться сьогодні, 25 липня, на стадіоні "Стожице" у словенській Любляні. Початок — о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, житомиряни вперше в історії пробилися до єврокубків, завершивши дебютний сезон у Прем'єр-лізі на п'ятій сходинці турнірної таблиці. Для Імада Ашура це буде дебютний матч біля керма житомирян.

Ліга конференцій Олімпія Полісся Імад Ашур

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