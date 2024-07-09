Тренер Полісся: Гравці дуже ускладнюють процес визначення кістяку команди

Головний тренер Полісся Імад Ашур зізнався, що наразі йому складно визначити кістяк команди.

Про це він розповів у інтерв’ю клубній пресслужбі.

"Гравці дуже ускладнюють процес, бо, дійсно, переважна більшість відповідають рівню і бажанню. Тому, враховуючи той факт, що в нас на папері зараз є по два повноцінні гравці на позицію, ця конкуренція дуже здорова – не тільки на папері, а й на полі так само. Тому поки дуже важко.

І що я точно знаю – якщо в якийсь момент щось піде не за планом (бо є речі, на які ми не можемо вплинути: травми чи щось ще), то в нас будуть ті, хто готові це компенсувати, незалежно від того, хто це конкретно.

Наразі потрібно трохи більше часу, тому що все одно питання втоми нам не дає побачити, можливо, більш глибокі або конкретні деталі кожного гравця. Але якщо така конкуренція буде й надалі, то в мене завжди буде головний біль – приємний, можливо, але тим не менше", – сказав Ашур.