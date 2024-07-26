Ашур — про поразку від Олімпії: Гравці розуміють, що вимагати від себе перш за все

Головний тренер Полісся Імад Ашур після поразки від Олімпії у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій запевнив, що його підопічні будуть вимагати від себе кращої гри.

Про це 36-річний наставник розповів у післяматчевому інтерв'ю.

"Мені здається поєдинок видався важким для обох команд. Ми всі бачили що моментів і гольових епізодів було не так багато. Однак, певні моменти створили біля одних так й інших воріт і тепер питання втому, що ті епізоди в яких ми отримали голи які вплинули безпосередньо на результат — це наслідок певного ланцюга подій і тепер нам треба ось цей ланцюг в обох епізодах продивитись, щоб зрозуміти через, що це сталося і чого нам дійсно не вистачало всередині. Ми щойно поспілкувались з командою, гравці вважають що є чого вимагати від себе перш за все. Я хочу, щоб у них був простір висловлюватись, особливо у важкі моменти. Зараз ми ускладнили цю дуель, яка все ще не програна вона, особливо другим голом, знову ж таки тими подіями які до нього призвели. Однак, якщо брати на поверхні, то ми розуміємо що він стався через величезне бажання перегорнути цей результат. Я думаю всі бачили, що були можливості, були нагоди, але ми розуміємо що якщо взяття воріт не було, то це не рахується. Зрештою ми маємо зараз визначити основні моменти, основні проблеми які у нас сьогодні були. Тверезо та важко працювати, з вимогами до себе, готуючись до продовження цього протистояння", — сказав Ашур.

Зазначимо, що це була перша єврокубкова гра в історії Полісся. Для Ашура це був дебютний поєдинок на посаді головного тренера житомирян.

Матч-відповідь відбудеться 1 серпня у польському Щецині та розпочнеться о 19:00.