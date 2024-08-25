Забарний потрапив у стартовий склад Борнмута на матч 2 туру АПЛ проти Ньюкасла

21-річний український захисник Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 2 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасл Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Матч відбудеться сьогодні, 25 серпня. Початок — о 16:00 за київським часом. Зазначимо, що у цей самий час розпочнеться поєдинок Челсі Михайла Мудрика проти Вулвергемптона.

Український "вінгер" синіх також зіграє з самого початку. Дивитися матчі можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Нагадаємо, у першому турі "вишні" зіграли внічию із Ноттінгемом, а напередодні Евертон Віталія Миколенка отримав чотири "сухих" м’ячі від Тоттенгема, а Арсенал Олександра Зінченка на виїзді переміг Астон Віллу.