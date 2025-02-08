Забарний дізнався оцінку за зіграний переможний матч проти Евертона в межах Кубку Англії

Захисник Борнмута Ілля Забарний отримав середню оцінку за зіграний матч 1/16 фіналу Кубку Англії проти Евертона.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українського футболіста у 7 балів.

Забарний розпочав матч у стартовому складі та відіграв до фінального свистка. На його рахунку 2 перехоплення, 6 виносів, 1 відбирання, 58 дотиків до м'яча, 3 виграні дуелі з 7 (43%), 36 точних передач з 46 спроб (78%), 2 порушення правил, 11 втрат, 8 підбирань, 1 невдалий прийом, також 1 раз його обіграв суперник.

Зазначимо, що захисник Евертона та партнер Забарного по збірній України – Віталій Миколенко не зіграв через травму литкового м'яза.

Нагадаємо, що стадія 1/16 фіналу Кубку Англії стартувала вчора, коли Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над Лестером за рахунок голу Гаррі Магвайра на останній хвилині зустрічі.