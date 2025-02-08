Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Забарний дізнався оцінку за зіграний переможний матч проти Евертона в межах Кубку Англії

Олексій Мурзак — 8 лютого 2025, 19:50
Забарний дізнався оцінку за зіграний переможний матч проти Евертона в межах Кубку Англії
Ілля Забарний
Getty Images

Захисник Борнмута Ілля Забарний отримав середню оцінку за зіграний матч 1/16 фіналу Кубку Англії проти Евертона.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українського футболіста у 7 балів.

Забарний розпочав матч у стартовому складі та відіграв до фінального свистка. На його рахунку 2 перехоплення, 6 виносів, 1 відбирання, 58 дотиків до м'яча, 3 виграні дуелі з 7 (43%), 36 точних передач з 46 спроб (78%), 2 порушення правил, 11 втрат, 8 підбирань, 1 невдалий прийом, також 1 раз його обіграв суперник.

Зазначимо, що захисник Евертона та партнер Забарного по збірній України – Віталій Миколенко не зіграв через травму литкового м'яза.

Нагадаємо, що стадія 1/16 фіналу Кубку Англії стартувала вчора, коли Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над Лестером за рахунок голу Гаррі Магвайра на останній хвилині зустрічі.

Борнмут Евертон Ілля Забарний Кубок Англії Віталій Миколенко

Ілля Забарний

Забарний з Борнмутом обіграли Евертон без Миколенка, Ман Сіті ледь не зганьбився: результати Кубку Англії
Українського дербі не буде: стали відомі основні склади Евертона та Борнмута на матч Кубку Англії
Одноклубника Забарного визнали найкращим гравцем січня в АПЛ
Протрималася 10 секунд: дружина Забарного спробувала повторити ризикований челендж
Вулвз перемогли Астон Віллу, Борнмут Забарного поступився Ліверпулю в 24 турі АПЛ

Останні новини