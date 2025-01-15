Центрбек Металіста 1925 підтвердив трансфер захисника Ворскли, на якого претендував Шахтар

Захисник Металіста 1925 Максим Імереков поділився розмовою із правим захисником Ворскли Іллєю Крупським, який підтвердив свій трансфер до харківського клубу.

Слова 33-річного футболіста наводить FootballHub.

"Ми з Крупським знаємось, тож буквально вчора порозмовляв із ним – це була єдина наша бесіда.

Запитав: "Тебе можна привітати?". Він відповів, що так. Тож я привітав і зазначив, що ми чекаємо його в команді", – сказав Імереков.