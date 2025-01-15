Центрбек Металіста 1925 підтвердив трансфер захисника Ворскли, на якого претендував Шахтар
Максим Імереков
Металіст 1925
Захисник Металіста 1925 Максим Імереков поділився розмовою із правим захисником Ворскли Іллєю Крупським, який підтвердив свій трансфер до харківського клубу.
Слова 33-річного футболіста наводить FootballHub.
"Ми з Крупським знаємось, тож буквально вчора порозмовляв із ним – це була єдина наша бесіда.
Запитав: "Тебе можна привітати?". Він відповів, що так. Тож я привітав і зазначив, що ми чекаємо його в команді", – сказав Імереков.
Нагадаємо, що за можливість підписати Крупського змагалися Металіст 1925 та Шахтар.
Незважаючи на свої переваги, чинний чемпіон України програв боротьбу харків'янам.
Проте Ілля Крупський не гратиме за Металіст 1925 у Першій лізі.