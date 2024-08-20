Гвардіола схвалив повернення Гюндогана у Манчестер Сіті
Ілкай Гюндоган
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Півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті, за який він виступав з 2016 по 2023 рік
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Напередодні відбулися перші контакти Сіті з представниками гравця. Згоду на повернення Ілкая дав головний тренер клубу Жузеп Гвардіола.
Рішення має прийняти сам футболіст, на якого також претендують клуби із Саудівської Аравії, Катару та Туреччини.
У минулому сезоні Гюндоган провів за "синьо-гранатових" 51 матч, відзначився п'ятьма голами, та віддав 15 результативних передач.