Гвардіола схвалив повернення Гюндогана у Манчестер Сіті

Півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті, за який він виступав з 2016 по 2023 рік

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Напередодні відбулися перші контакти Сіті з представниками гравця. Згоду на повернення Ілкая дав головний тренер клубу Жузеп Гвардіола.

Рішення має прийняти сам футболіст, на якого також претендують клуби із Саудівської Аравії, Катару та Туреччини.

🚨🔵 Understand Pep Guardiola has already approved Ilkay Gündogan’s return to Manchester City.



Pep wants Gündo back as talks are now taking place with his camp, first contact made yesterday.



Decision up to Gündogan as he has proposals also from Saudi/Qatar; Man City, on it. pic.twitter.com/7jdk9l6WiD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

У минулому сезоні Гюндоган провів за "синьо-гранатових" 51 матч, відзначився п'ятьма голами, та віддав 15 результативних передач.