IFAB внесла зміни у правила виконання пенальті

Міжнародна рада футболу внесла роз'яснення до правил гри, які стосуються виконання пенальті.

Про це йдеться на сайті IFAB.

Відтепер, якщо гравець зробив подвійний дотик до м’яча під час удару, але це сталося ненавмисно – наприклад, через ковзання чи випадковий рикошет – арбітр дозволить перебити пенальті.

Раніше у подібних випадках удар вважався порушенням, і взяття воріт скасовувалося.

Саме така ситуація трапилась з нападником Атлетико Хуліаном Альваресом. У серії післяматчевих пенальті з Реалом в аргентинця поїхала опорна нога, через яку стався мінімальний дотик до м'яча в момент удару. Через це VAR не зарахував реалізований форвардом пенальті, а Атлетико в підсумку програв серію та вилетів з єврокубка.

Пізніше цей момент став джерелом багатьох історій. Альварес заявив, що він не відчув додаткового дотику до м'яча. Це ж повторив головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне.