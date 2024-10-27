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Інтер – Ювентус: відомо, хто прокоментує Дербі Італії в Україні

Денис Шаховець — 27 жовтня, 13:05
Інтер – Ювентус: відомо, хто прокоментує Дербі Італії в Україні
MEGOGO

27 жовтня у Серії А відбудеться перше в цьому сезоні Дербі Італії – легендарне протистояння між міланським Інтером і туринським Ювентусом. Початок – о 19:00 за Києвом.

Матч Інтер – Ювентус в Україні коментуватимуть Віталій Кравченко і Вадим Шевякін. Трансляція буде обрамлена аналітичною студією MEGOGO у форматі "візитівки", вона розпочнеться о 18:35.

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Це Дербі Італії стане особливим для наставника туринців Тьяго Мотти, який під час своєї кар’єри гравця в сезоні 2009/10 оформив легендарний требл в складі Інтера під керівництвом Жозе Моурінью. Тепер же Мотта очолює принципового суперника "нерадзуррі".

Додамо, за підсумками зіграних 8 турів у Серії А лідирує Наполі з 19 очками. Інтер та Ювентус йдуть у топ-3, набравши 17 і 16 балів відповідно.

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