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Інтер – Ювентус: де дивитися матч Серії А

Станіслав Лисак — 27 жовтня, 06:30
Інтер – Ювентус: де дивитися матч Серії А

Інтер прийматиме Ювентус у межах 9 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Дербі Італії відбудеться в неділю, 27 жовтня, на арені "Стадіо Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Після восьми зіграних матчів Інтер розташувався на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Наполі на 5 очок, проте в підопічних Антоніо Конте на один зіграний поєдинок більше. Ювентус знаходиться одразу за "нерадзуррі", заробивши на один заліковий бал менше.

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