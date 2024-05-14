Різник — про чемпіонство: Хотів би порадіти, але брат загинув на війні

Воротар національної збірної України та донецького Шахтаря Дмитро Різник вважає, що не зміг насолодитися чемпіонством клубу через те, що його старший брат загинув на війні.

Про це він розповів у короткому коментарі після гри для "ПРОФУТБОЛ Digital".

"Хотілося порадіти, але в мене така ситуація в сім'ї. Може, знаєте? У мене брат загинув на війні. Він не дочекався. Ми з ним говорили про це (можливе чемпіонство — ред.) до того, як він загинув. Тому для мене це було емоційно дуже важко. Через брата. Може, він і там бачив цю перемогу.

Хвилини мовчання — це звісно нагадування, що в нас триває війна. Наші хлопці на передовій. Без них ми б не зібралися й не зіграли цей матч. Дякую всім військовим, що дають нам можливість грати та існувати як нація", — сказав Дмитро.

Нагадаємо, Шахтар переміг Динамо у 28 турі УПЛ та вдруге поспіль, за два тури до кінця сезону, завоював чемпіонство, яке стало 15-м в історії клубу.

Кияни залишаються рекордсменами за кількістю перемог у чемпіонаті України — 16.

Цікава тенденція цього сезону: команди стають чемпіонами у матчах з принциповими суперниками. Інтер у грі з Міланом, Селтік — з Рейнджерс, а Шахтар — з Динамо.

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