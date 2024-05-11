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Пушич — про чемпіонство: Присвячую перемогу вболівальникам Шахтаря та всій Україні

— 11 травня, 21:19
Пушич — про чемпіонство: Присвячую перемогу вболівальникам Шахтаря та всій Україні

Головний тренер Шахтаря Марино Пушич вважає, що старт УПЛ був складним, але клуб все ж зумів здобути чемпіонство, яке наставник присвятив вболівальникам та всій Україні.

Про це він розповів для УПЛ ТБ.

"Коли ти виграєш чемпіонство так, як ми це зробили, враховуючи те, як складно для нас починався чемпіонат, я дуже задоволений і пишаюся цим.
Дякую нашому президенту, нашому керівництву за підтримку, усім, хто працює в нашому клубі, моїм помічникам, які працюють тут у складних обставинах без своїх сімей.
І особлива подяка моїм гравцям. Я дуже пишаюся ними, вони – справжні герої.
Хочу присвятити цей титул вболівальникам Шахтаря та всій Україні", – заявив тренер "гірників".

Нагадаємо, Донецький Шахтар переміг київське Динамо у 28 турі Української Прем’єр-ліги (УПЛ) та вдруге поспіль, за два тури до кінця сезону, завоював чемпіонство, яке стало 15-м в історії клубу.

Цікава тенденція цього сезону: команди стають чемпіонами у матчах з принциповими суперниками. Інтер у грі з Міланом, Селтік — з Рейнджерс, а Шахтар — з Динамо.

Кияни залишаються рекордсменами за кількістю перемог у чемпіонаті України — 16. У "гірників" — на одну менше.


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