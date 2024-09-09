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Гравець Кривбаса: Ми були готові дограти матч із Шахтарем на другий день, але вони відмовилися

Андрій Яросименко — 9 вересня, 14:31
Гравець Кривбаса: Ми були готові дограти матч із Шахтарем на другий день, але вони відмовилися
Дмитро Хомченовський
ФК Кривбас

Півзахисник криворізького Кривбаса Дмитро Хомченовський розповів, що команда була готова завершити матч проти Шахтаря, але "гірники" вирішили його перенести через щільний графік.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми були готові дограти матч. Як після закінчення авіанальоту в день матчу, але нам не дозволили це зробити; а також 25 вересня, але Шахтар послався на щільний графік і не погодив цю дату.

Нагадаю лише, що гру з Бетісом ми завершили ще в п'ятницю за українським часом, весь день були в дорозі й прибули в Кривий Ріг після опівночі в суботу. А вже наступного дня вирушили на гру проти Шахтаря", — сказав футболіст.

Нагадаємо, поєдинок Кривбас — Шахтар перенесли через тривогу. Станом на 50 хвилину "гірняки" вигравали з рахунком 1:0. З'являлась інформація, що зустріч дограють аж у 2025 році. А віцепрезидент криворіжців казав, що можна знайти можливість довести матч до кінця у вересні.

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