Гагарін: Можемо дограти матч із Шахтарем 18 або 25 вересня

Віцепрезидент криворізького Кривбаса Артем Гагарін прокоментував можливість дограти матч із Шахтарем ще цього року.

Його слова наводить клубна пресслужба.

"Поки немає офіційної інформації про дату, коли ми з Шахтарем можемо дограти матч, який було перервано неадекватним сусідом. Але, ми впевнені, що це можна зробити в цьому році в одну з резервних дат. Найближчі з них — 18 або 25 вересня. В першу дату Шахтар грає з Болоньєю стартовий матч Ліги Чемпіонів, 21 — базова дата УПЛ і "гірники" приймають Оболонь, а 25 ми спокійно можемо дограти наш матч в Кривому Розі.

Ми розуміємо, що у Шахтаря в той період в середньому буде 1 матч на 4 дні, але ми весь серпень грали в такому темпі. На ту ж гру з "помаранчево-чорними" ми приїхали до Кривого Рогу з Севільї за день до матчу. І нічого - грали. Тим паче, і до 25 і після у донеччан матчі в Україні, а не за кордоном і це спрощує логістику.

Я впевнений, що Шахтар теж влаштує ця дата, адже ми зіграємо максимально тими ж складами і це буде справедливо. Та й взагалі вони потужна команда з "довгою лавкою" і їм не звикати до такого темпу", — сказав Гагарін.