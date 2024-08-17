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Хобленко: Перемога над Колосом важлива для Чорноморця, зважаючи на нашу ситуацію

Андрій Яросименко — 17 серпня, 08:30
Хобленко: Перемога над Колосом важлива для Чорноморця, зважаючи на нашу ситуацію
Олексій Хобленко
ФК Чорноморець

Нападник одеського Чорноморця Олексій Хобленко розповів про важливість перемоги над Колосом у матчі третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це він заявив в етері УПЛ ТБ.

"Насамперед вітаю всю Одесу з перемогою. Це була важлива перемога, тому що ви самі бачите, в якій ми ситуації психологічній. Так що всіх вітаю, ми сьогодні здобули 3 бали і, сподіваюся, будемо продовжувати в тому ж дусі.

Будь-яка впевненість, мені здається, вплине тільки на позитив. У нас зараз Карпати 21-го серпня в Кубку України, потім — Лівий Берег. У нас мало людей, але будемо відновлюватися. Думаю, що будемо тільки прогресувати", – сказав Хобленко.

Зазначимо, що Олексій став автором єдиного голу в матчі проти ковалівчан, у штрафній суперника він розібрався з двома оборонцями та пробив голкіпера. Чорноморець наступний матч зіграє 26 серпня проти Лівого берега, а Колос в цей же день зустрінеться з Вересом.

Нагадаємо, напередодні, у третьому турі чемпіонату України Ворскла впевнено здолала Оболонь.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Олексій Хобленко Чорноморець

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