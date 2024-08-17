Хобленко: Перемога над Колосом важлива для Чорноморця, зважаючи на нашу ситуацію

Нападник одеського Чорноморця Олексій Хобленко розповів про важливість перемоги над Колосом у матчі третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це він заявив в етері УПЛ ТБ.

"Насамперед вітаю всю Одесу з перемогою. Це була важлива перемога, тому що ви самі бачите, в якій ми ситуації психологічній. Так що всіх вітаю, ми сьогодні здобули 3 бали і, сподіваюся, будемо продовжувати в тому ж дусі.

Будь-яка впевненість, мені здається, вплине тільки на позитив. У нас зараз Карпати 21-го серпня в Кубку України, потім — Лівий Берег. У нас мало людей, але будемо відновлюватися. Думаю, що будемо тільки прогресувати", – сказав Хобленко.