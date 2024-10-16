Хлус: Гіршого сценарію для нашої збірної і не придумати
Ветеран київського Динамо Віктор Хлус розповів про майбутні перспективи збірної України в Лізі націй.
Його слова передає Sport.ua.
"Найстрашніше те, що за підсумками групового раунду Ліги націй ми можемо "вилетіти" і у майбутньому грати, скажімо, з Фарерськими островами. Мені здається, гіршого сценарію для нашої збірної і не придумати. Так от, якщо ми дійсно "вилетимо", то наступний рік у нас буде… щасливим. Чому? Тому що ми гратимемо з представниками тих країн, проти яких можна грати навіть уп’ятьох. Тож очікування щодо заключних матчів у Лізі націй досить тривожні.
Ясна річ, що при гарному збігу обставин наша головна команда може фінішувати й першою. Щоправда, для цього потрібно "ляснути" обох суперників. Втім, у випадку здобуття 10 підсумкових очок теж важко бути першими. Не можуть же конкуренти писати собі нулі у зустрічах між собою, чи не так?", – сказав Хлус.
Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а напередодні команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. В листопаді на "жовто-синіх" чекають виїзні матчі проти Албанії та Грузії.
У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.