Хлус: Гіршого сценарію для нашої збірної і не придумати

Ветеран київського Динамо Віктор Хлус розповів про майбутні перспективи збірної України в Лізі націй.

Його слова передає Sport.ua.

"Найстрашніше те, що за підсумками групового раунду Ліги націй ми можемо "вилетіти" і у майбутньому грати, скажімо, з Фарерськими островами. Мені здається, гіршого сценарію для нашої збірної і не придумати. Так от, якщо ми дійсно "вилетимо", то наступний рік у нас буде… щасливим. Чому? Тому що ми гратимемо з представниками тих країн, проти яких можна грати навіть уп’ятьох. Тож очікування щодо заключних матчів у Лізі націй досить тривожні.

Ясна річ, що при гарному збігу обставин наша головна команда може фінішувати й першою. Щоправда, для цього потрібно "ляснути" обох суперників. Втім, у випадку здобуття 10 підсумкових очок теж важко бути першими. Не можуть же конкуренти писати собі нулі у зустрічах між собою, чи не так?", – сказав Хлус.