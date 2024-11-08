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Ярмолюк назвав найсильнішого українського легіонера на даний момент

Олег Дідух — 8 листопада 2024, 19:55
Ярмолюк назвав найсильнішого українського легіонера на даний момент
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Півзахисник Брайтона Єгор Ярмолюк відповів на запитання про те, кого вважає найкращим українським легіонером на даний момент. Він вибрав центрального захисника Борнмута Іллю Забарного.

Хавбека цитує Український футбол.

"Ілля Забарний. Він дуже добре себе проявляє. У кожному матчі демонструє стабільний рівень. Вважаю, що він зараз найкращий легіонер-українець.

Думка багатьох людей, що в Англії – найсильніша ліга у світі. І я згоден з цим. Тут зібрані найсильніші гравці. Дуже приємно, що у такому чемпіонаті грають представники України. Значить, є попит на наших футболістів, є в них рівень", – заявив півзахисник.

Раніше Ярмолюк відреагував на дебютний виклик у збірну України. Він потрапив до заявки команди на листопадові матчі Ліги націй проти Грузії (16 листопада о 19:00 за київським часом) та Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Борнмут Брайтон Ілля Забарний Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк

Ярмолюк відреагував на дебютний виклик у збірну України
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