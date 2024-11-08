Ярмолюк назвав найсильнішого українського легіонера на даний момент

Півзахисник Брайтона Єгор Ярмолюк відповів на запитання про те, кого вважає найкращим українським легіонером на даний момент. Він вибрав центрального захисника Борнмута Іллю Забарного.

Хавбека цитує Український футбол.

"Ілля Забарний. Він дуже добре себе проявляє. У кожному матчі демонструє стабільний рівень. Вважаю, що він зараз найкращий легіонер-українець.

Думка багатьох людей, що в Англії – найсильніша ліга у світі. І я згоден з цим. Тут зібрані найсильніші гравці. Дуже приємно, що у такому чемпіонаті грають представники України. Значить, є попит на наших футболістів, є в них рівень", – заявив півзахисник.