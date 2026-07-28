Колишній зірковий гравець Манчестер Юнайтед перебрався до нового клубу із США

Атлетико Даллас оголосив про підписання мексиканського нападника Хав'єра Чічаріто.

Про це інформує клубний сайт.

38-річний форвард уклав контракт із американським клубом, який виступатиме у другій за силою лізі США (USL Championship) у 2027 році, до кінця листопада 2028-го. Також є можливість пролонгації співпраці ще на рік.

Una Nueva Bestia.

Chicharito Plays For Atlético Dallas. pic.twitter.com/tzxE7WyJiZ — Atlético Dallas 🐍🐺 (@atleticodallas) July 27, 2026

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед став першим гравцем, який офіційно доєднався до нового клубу.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Чічаріто виступав за декілька клубів – Севілью, Реал Мадрид, Баєр, Вест Гем, Депортиво Тапатіо, МЮ, Лос-Анджелес Гелаксі та Гвадалахару, яку покинув взимку 2025-го року.

Найбільше поєдинків у своїй кар'єрі за один клуб провів у футболці "червоних дияволів" – 157 ігор (59 голів і 16 асистів). У минулому провів 109 матчів за збірну Мексики, у яких відзначився 52 м'ячами та 13 гольовими передачами.