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Колишній зірковий гравець Манчестер Юнайтед перебрався до нового клубу із США

Софія Кулай — 28 липня 2026, 08:40
Колишній зірковий гравець Манчестер Юнайтед перебрався до нового клубу із США
Чічаріто
Атлетико Даллас

Атлетико Даллас оголосив про підписання мексиканського нападника Хав'єра Чічаріто.

Про це інформує клубний сайт.

38-річний форвард уклав контракт із американським клубом, який виступатиме у другій за силою лізі США (USL Championship) у 2027 році, до кінця листопада 2028-го. Також є можливість пролонгації співпраці ще на рік.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед став першим гравцем, який офіційно доєднався до нового клубу.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Чічаріто виступав за декілька клубів – Севілью, Реал Мадрид, Баєр, Вест Гем, Депортиво Тапатіо, МЮ, Лос-Анджелес Гелаксі та Гвадалахару, яку покинув взимку 2025-го року.

Найбільше поєдинків у своїй кар'єрі за один клуб провів у футболці "червоних дияволів" – 157 ігор (59 голів і 16 асистів). У минулому провів 109 матчів за збірну Мексики, у яких відзначився 52 м'ячами та 13 гольовими передачами.

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