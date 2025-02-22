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Непереможний: Алонсо встановив новий рекорд Бундесліги серед тренерів

Олексій Погорелов — 22 лютого 2025, 20:42
Хабі Алонсо, головний тренер Баєра
Хабі Алонсо

В межах 23 туру німецької Бундесліги Баєр обіграв Гольштайн Кіль з рахунком 2:0. Перемогу "фармацевтам" принесли результативні удари Патріка Шика та Аміна Адлі у першому таймі.

Цей переможний результат дозволив наставнику Баєра Хабі Алонсо стати рекордсменом першого німецького дивізіону. Іспанець став першим тренером в історії Бундесліги, який залишається непереможним протягом 28 виїзних матчів поспіль.

До цього жоден з фахівців не міг похвалитися подібним досягненням.. Варто зазначити, що востаннє Баєр під керівництвом Алонсо програвав виїзни матч ще в сезоні-2022/23.

Чергова перемога скоротила відставання леверкузенського клубу від Баварії, яка лідирує в чемпіонаті Німеччини, до 5 очок. Проте "ротен" ще не зіграли свій поєдинок 23 туру.

Завтра, 23 лютого, команда Венсана Компані прийматиме на "Альянц Арені" Айнтрахт з Франкфурта. Ця гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, що за результатами жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться німечьке протистояння Баєра та Баварії.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Хабі Алонсо Баєр Леверкузен

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