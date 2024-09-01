Гвардіола: Навіть із пістолетом жоден захисник не зупинить Голанда
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола дотепно пожартував про нестримність Ерлінга Голанда.
Слова наставника "містян" після виїзної перемоги над Вест Гемом наводить Yahoo Sport.
"Ми раді ще одному його хет-трику, але сьогодні він був дуже залучений у гру. Ерлінг жодного разу не втратив м’яч і грав неймовірно — не лише з м’ячем, але й у захисті та атаці. Я дуже радий за нього.
Він став набагато краще у всьому. Справа в деталях — після тренувань він залишається на 20-30 хвилин. Його не зупинити. Навіть із пістолетом жоден центральний захисник не зупинить його", — сказав Гвардіола.
В матчі з Вест Гемом Голанд оформив черговий хет-трик. На рахунку 24-річного норвежця вже 7 голів у чемпіонаті Англії-2024/25. Вражаюча результативність Ерлінга допомогла "містянам" виграти всі три стартові матчі з загальним рахунком 9:2.