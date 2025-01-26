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Гвардіола: Манчестер Сіті – вікова команда

Володимир Максименко — 26 січня 2025, 13:26
Гвардіола: Манчестер Сіті – вікова команда
Жузеп Гвардіола
Getty images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував перемогу над Челсі та складнощі поточного футбольного календаря.

Слова фахівця наводить BBC.

"Команда зіграла чудово, ми розуміємо силу та рівень таланту гравців Челсі.

Манчестер Сіті – вікова команда, ми дуже втомились. Ми зіграли проти Іпсвіча, потім був матч у Парижі. Це серйозне фізичне навантаження.

Дуже важкий сезон. Деякі гравці виступають за нашу команду протягом восьми або дев'яти років. Я не зміню свою думку про них через ці два невдалі місяці", – розповів Гвардіола.

Зазначимо, що середній вік гравців "містян" складає 27 років, в той час, як Челсі має наймолодшу команду в АПЛ – 23,5 роки.

Раніше Гвардіола прокоментував результативну помилку новачка команди Хусанова у матчі з "синіми".

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

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