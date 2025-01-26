Гвардіола: Манчестер Сіті – вікова команда

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував перемогу над Челсі та складнощі поточного футбольного календаря.

Слова фахівця наводить BBC.

"Команда зіграла чудово, ми розуміємо силу та рівень таланту гравців Челсі.

Манчестер Сіті – вікова команда, ми дуже втомились. Ми зіграли проти Іпсвіча, потім був матч у Парижі. Це серйозне фізичне навантаження.

Дуже важкий сезон. Деякі гравці виступають за нашу команду протягом восьми або дев'яти років. Я не зміню свою думку про них через ці два невдалі місяці", – розповів Гвардіола.