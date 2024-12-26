Гвардіола: Прямо зараз ми ризикуємо не потрапити до Ліги чемпіонів
Жузеп Гвардіола
Фабріціо Романо
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив перспективи своєї команди на наступний сезон.
Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.
"Прямо зараз ми ризикуємо не потрапити до Ліги чемпіонів. Звісно ризикуємо! Тому нам треба набирати якомога більше очок, щоб цього не сталося", – вважає Гвардіола.
Після 17 турів АПЛ "містяни" розмістились на сьомому місці у турнірній таблиці, набравши 27 очок.
Зазначимо, що в останніх 12 матчах підопічні каталонця зазнали дев'ять поразок.
Нагадаємо, сьогодні Манчестер Сіті в межах АПЛ зустрінеться з Евертоном. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.
Раніше Гвардіола прокоментував невдалі виступи Ерлінга Голанда цього сезону.