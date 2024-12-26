Гвардіола: Прямо зараз ми ризикуємо не потрапити до Ліги чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив перспективи своєї команди на наступний сезон.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Прямо зараз ми ризикуємо не потрапити до Ліги чемпіонів. Звісно ризикуємо! Тому нам треба набирати якомога більше очок, щоб цього не сталося", – вважає Гвардіола.

🚨⚠️ Pep Guardiola: “Right now, we are at the risk of not qualifying for the Champions League… of course we are! Definitely we are”.



“We have to get points and win games otherwise we will not qualify for the Champions League!”. pic.twitter.com/t1IBo8dwFB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2024

Після 17 турів АПЛ "містяни" розмістились на сьомому місці у турнірній таблиці, набравши 27 очок.

Зазначимо, що в останніх 12 матчах підопічні каталонця зазнали дев'ять поразок.

Нагадаємо, сьогодні Манчестер Сіті в межах АПЛ зустрінеться з Евертоном. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Раніше Гвардіола прокоментував невдалі виступи Ерлінга Голанда цього сезону.