Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гвардіола: Прямо зараз ми ризикуємо не потрапити до Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 26 грудня 2024, 07:49
Гвардіола: Прямо зараз ми ризикуємо не потрапити до Ліги чемпіонів
Жузеп Гвардіола
Фабріціо Романо

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив перспективи своєї команди на наступний сезон.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Прямо зараз ми ризикуємо не потрапити до Ліги чемпіонів. Звісно ризикуємо! Тому нам треба набирати якомога більше очок, щоб цього не сталося", – вважає Гвардіола.

Після 17 турів АПЛ "містяни" розмістились на сьомому місці у турнірній таблиці, набравши 27 очок.

Зазначимо, що в останніх 12 матчах підопічні каталонця зазнали дев'ять поразок.

Нагадаємо, сьогодні Манчестер Сіті в межах АПЛ зустрінеться з Евертоном. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Раніше Гвардіола прокоментував невдалі виступи Ерлінга Голанда цього сезону.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

Жузеп Гвардіола

Це стосується всієї команди: Гвардіола став на захист Голанда на тлі невдалих матчів
Футбол – складна річ: Гвардіола прокоментував поразку від Астон Вілли в 17 турі АПЛ
Гвардіола – про боротьбу за перемогу в АПЛ: В мене немає гравців
Манчестер Сіті на довгий час залишився без лідера свого захисту
Гвардіола – про поразку від Манчестер Юнайтед: Я недостатньо хороший, я не справляюся

Останні новини