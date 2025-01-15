Гвардіола прокоментував втрату очок у матчі з Брентфордом Ярмолюка

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що його підопічні у кінцівці гри з Брентфордом (2:2) приймали не найкращі рішення, тому і втратили очки.

Слова іспанського фахівця цитує BBC.

"Ми трохи розчаровані, ми не змогли утримати переможний рахунок, повівши 2:0 і не змогли завершити гру з потрібним результатом. Сьогодні ми ухвалювали не найкращі рішення на фінальній третині поля.

Враховуючи відсутність центральних захисників, Родрі та багатьох інших факторів, ми просто не в кращому стані та приймали не найправильніші рішення. Це нормально, на цьому стадіоні непросто грати. На жаль, перемогти не вдалось.



Чому не втримали перемогу? Я не знаю, таке може траплятися і часом трапляється. Треба трохи краще контролювати гру, але сьогодні було не так уже й погано, – сказав головний тренер Ман Сіті.