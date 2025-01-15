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Гвардіола прокоментував втрату очок у матчі з Брентфордом Ярмолюка

Руслан Травкін — 15 січня 2025, 02:49
Гвардіола прокоментував втрату очок у матчі з Брентфордом Ярмолюка
Жузеп Гвардіола
Getty images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що його підопічні у кінцівці гри з Брентфордом (2:2) приймали не найкращі рішення, тому і втратили очки.

Слова іспанського фахівця цитує BBC.

"Ми трохи розчаровані, ми не змогли утримати переможний рахунок, повівши 2:0 і не змогли завершити гру з потрібним результатом. Сьогодні ми ухвалювали не найкращі рішення на фінальній третині поля.

Враховуючи відсутність центральних захисників, Родрі та багатьох інших факторів, ми просто не в кращому стані та приймали не найправильніші рішення. Це нормально, на цьому стадіоні непросто грати. На жаль, перемогти не вдалось.

Чому не втримали перемогу? Я не знаю, таке може траплятися і часом трапляється. Треба трохи краще контролювати гру, але сьогодні було не так уже й погано, – сказав головний тренер Ман Сіті.

Нагадаємо, через нічию "містяни" втратили шанс скоротити відставання від лідера турнірної таблиці Ліверпуля, який не зумів здолати Ноттінгем. У команди Гвардіоли зараз 35 очок за 21 матч. "Червоні" набрали 47 балів за 20 поєдинків.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

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