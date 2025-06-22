Гвардіола: Гюндоган? У нас забагато гравців у команді

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що нічого не знає про інтерес турецького Галатасарая до німецького півзахисника Ілкая Гюндогана.

Слова іспанського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Я нічого про це не знаю. У той же час, у нас зараз занадто великий склад, забагато гравців у команді. Проте на даний момент Ілкай входить у мої плани та є частиною команди", – заявив Гвардіола.

Напередодні повідомлялося про те, що Галатасарай хоче підписати Гюндогана та вже запропонував німецькому хавбеку контракт на два роки.

Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Сіті готовий відпустити 34-річного хавбека під час літнього трансферного вікна. При цьому також зазначається, що "містяни" дозволять йому піти безкоштовно, незважаючи на контракт до літа 2026 року.

Гвардіола напередодні заявив, що у майбутньому може попрацювати в Південній Америці.