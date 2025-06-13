Гвардіола: Барселона або Реал звільнили б мене за подібний сезон, як з Манчестер Сіті

Жузеп Гвардіола подякував керівництво Манчестер Сіті за терпіння, чого, на думку тренера, не було б у Барселоні та Реалі.

Слова 54-річного іспанця наводить ESPN.

Сезон-2024/25 став для Гвардіоли найпровальнішим з часів своєї першої кампанії на "Етіхаді". Команда іспанця залишилася без трофеїв та фінішувала третьою в АПЛ.

На думку фахівця, якби подібне трапилося з ним у Барселоні або Реалі, він точно не зберіг би свою роботу.

"З таким роком, який у нас був, якби це була Іспанія, я б не тренував уже у жовтні, листопаді чи грудні. Якби це була Барселона чи Реал, вони б мене звільнили. Але тут (в Манчестер Сіті) це навіть не було питанням. Треба мати трохи більше терпіння. Подивіться на Карло Анчелотті. Чотири дні тому він виграв Лігу чемпіонів і Ла Лігу, а тепер їде тренувати в Бразилію", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті буде одним з учасників клубного чемпіонату світу-2025, який стартує в ніч на 15 червня. "Містяни" гратимуть в одній групі з Відадом, Аль-Айном та Ювентусом.

Раніше з'явилася інформація, що один з колишніх лідерів Манчестер Сіті не потрапив до заявки команди на КЧС-2025.