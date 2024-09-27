Ще одна серйозна втрата: Гвардіола розповів, коли повернеться Де Брейне

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що бельгійський півзахисник команди Кевін Де Брейне пропустить найближчий матч АПЛ проти Ньюкасла через пошкодження.

Слова іспанського коуча передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я не знаю, коли він повернеться. Можливо, до міжнародної перерви, або після. Побачимо...", – заявив Гвардіола.

🚨⚠️ Kevin de Bruyne will miss also Newcastle game as Manchester City are still assessing him.



"I don't know when he'll be back. Before maybe the international break, or after the international break. We will see...", says Pep Guardiola. pic.twitter.com/ycYSNgOD2x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2024

Зазначимо, що на пресконференції напередодні матчу з "сороками" 53-річний наставник також повідомив, що іспанський хавбек "містян" Родрі більше не зіграє цього сезону через пошкодження.

У сезоні-2024/25 бельгієць зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу.

Матч Ньюкасл – Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 27 вересня, початок – о 14:30 за київським часом. Дивитися трансляцію поєдинка можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.