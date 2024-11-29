Гвардіола: Це той самий Манчестер Сіті, який виграв АПЛ минулого року

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що нинішній склад команди відповідає тому, що вигравав Англійську Прем'єр-лігу минулого сезону.

Про це іспанський фахівець розповів напередодні поєдинку 13 туру АПЛ проти Ліверпуля, відповідаючи на питання про проблеми зі складом та кризою "містян".

"Міняти весь наш склад? Я не зовсім згоден. Три місяці тому ми виграли Прем'єр-лігу, були у фіналі Кубка Англії і дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де поступились Реалу, граючи неймовірно. Це та сама команда!, – підсумував Гвардіола.

🔵🤷🏼‍♂️ Pep Guardiola: “Changing our entire squad? I don't completely agree”.



“Three months ago we won Premier League, we were in the FA Cup final and we arrived in the Champions League quarter-finals, defeated by playing extraordinary vs Real Madrid”.



“It's the same team!”. pic.twitter.com/p9xicB6kLb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2024

Манчестер Сіті наразі посідає 2 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 23 очка. Ліверпуль же набрав 31 бал та впевнено лідирує в чемпіонаті.

Напередодні у 5 турі Ліги чемпіонів підопічні Гвардіоли зіграли внічию з Феєнордом (3:3). До цього "містяни" програли 5 поспіль матчів у всіх турнірах – це трапилося вперше у кар'єрі Гвардіоли. На минулих вихідних чинні чемпіони Англії зазнали нищівної поразки від Тоттенгема.

Попри затяжну кризу, клуб продовжив контракт з іспанцем до 2027 року. Втім, Гвардіола припустив, що якщо результати не покращаться, то найближчим часом він залишить Сіті.