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Гвардіола: Це той самий Манчестер Сіті, який виграв АПЛ минулого року

Станіслав Лисак — 29 листопада 2024, 15:57
Гвардіола: Це той самий Манчестер Сіті, який виграв АПЛ минулого року
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що нинішній склад команди відповідає тому, що вигравав Англійську Прем'єр-лігу минулого сезону.

Про це іспанський фахівець розповів напередодні поєдинку 13 туру АПЛ проти Ліверпуля, відповідаючи на питання про проблеми зі складом та кризою "містян".

"Міняти весь наш склад? Я не зовсім згоден. Три місяці тому ми виграли Прем'єр-лігу, були у фіналі Кубка Англії і дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де поступились Реалу, граючи неймовірно. Це та сама команда!, – підсумував Гвардіола.

Манчестер Сіті наразі посідає 2 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 23 очка. Ліверпуль же набрав 31 бал та впевнено лідирує в чемпіонаті.

Напередодні у 5 турі Ліги чемпіонів підопічні Гвардіоли зіграли внічию з Феєнордом (3:3). До цього "містяни" програли 5 поспіль матчів у всіх турнірах – це трапилося вперше у кар'єрі Гвардіоли. На минулих вихідних чинні чемпіони Англії зазнали нищівної поразки від Тоттенгема.

Попри затяжну кризу, клуб продовжив контракт з іспанцем до 2027 року. Втім, Гвардіола припустив, що якщо результати не покращаться, то найближчим часом він залишить Сіті.

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