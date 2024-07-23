Гвардіола спростував можливий перехід Де Брейне в Саудівську Аравію

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що півзахисник команди Кевін Де Брейне не перейде в клуб Саудівської Аравії.

Слова іспанського фахівця передає Daily Mail.

"Кевін залишиться. Якщо хтось піде, ми про це поговоримо", — сказав Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що бельгійський півзахисник дав згоду на перехід в Аль-Іттіхад.

У минулому сезоні Англійської Прем'єр-ліги Кевін забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач у 18 матчах.

Зазначимо, що збірна Бельгії з Де Брейне програла Франції на стадії 1/8 фіналу Євро-2024.