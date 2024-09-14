Гвардіола — про 115 порушень фейр-плей: Ніхто не винен, поки вина недоведена

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що у справі щодо 115 порушень фінансового фейр-плей потрібно дотримуватися презумпції невинуватості.

Про це він сказав на пресконференції перед матчем проти Брентфорда. Його слова наводить ESPN.

"Розгляд справи скоро розпочнеться і, сподіваюся, скоро закінчиться. Незалежна комісія ухвалить рішення. Я з нетерпінням чекаю на рішення. Ми не юристи. Ерлінг Голанд — не адвокат, тож ми не говорили про це. Я знаю, чого хочуть люди і чого вони очікують, але я казав, що ніхто не винен, поки провина недоведена. Тож подивимося", — сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті звинувачується у 115 фактах порушення фінансового фейр-плей. Повідомлялося, що якщо вина "містян" буде доведена, то їх можуть виключити з Англійської Прем’єр-ліги та перевести у 4-й за силою дивізіон.