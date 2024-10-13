Гвардіола назвав найскладнішого суперника в своїй тренерській кар’єрі

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола зізнався, що найважчим суперником у його тренерській кар’єрі був Ліверпуль часів Юргена Клоппа.

53-річного іспанського фахівця цитує Mundo Deportivo:

"Ліверпуль Клоппа – найважчий суперник, з яким я коли-небудь стикався у своєму житті. Це була з відривом найскладніша команда через її манеру гри, їм було дуже важко протистояти. Тому я віддаю належне нашим заслугам. Ми досягли величезного успіху", – заявив Гвардіола.

Клопп очолював Ліверпуль з 2015 по 2024 роки. Гвардіола працює з Манчестер Сіті з літа 2016 року, до цього він тренував Барселону та мюнхенську Баварію.

Раніше повідомлялося про те, що Гвардіолу хочуть запросити до збірної Англії влітку 2025 року.