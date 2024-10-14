Гвардіола назвав найкращого гравця в історії футболу

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що найкращим гравцем в історії футболу вважає аргентинського форварда Інтер Маямі Ліонеля Мессі.

53-річного іспанського фахівця цитує Фабріціо Романо.

"Лео Мессі – найкращий гравець усіх часів. Можливо, цим я висловлюю неповагу до Пеле чи Дієго Марадони, але я не можу уявити нікого з такою ж стабільністю як у Мессі. Він унікальний".

Гвардіола працював з Мессі у 2008 – 2012 роках, коли очолював Барселону. За цей період каталонці двічі (у 2009 і 2011 роках) вигравали Лігу чемпіонів, а Мессі чотири роки поспіль ставав володарем Золотого м’яча.

Раніше Гвардіола заявив, що готовий працювати в Італії, якщо у його тренерський штаб увійде Роберто Баджо.