Гвардіола розглядає можливість продовжити контракт із Ман Сіті ще на рік
Жузеп Гвардіола розглядає можливість продовжити контракт із Манчестер Сіті на ще один рік, попри чутки про можливий відхід.
Про це повідомляє Football Insider.
Повідомлялося, що програш Сіті у справі про 115 порушень правил ФФП може збільшити шанси на продовження угоди з Гвардіолою, оскільки той не хоче покидати клуб у важкий момент. Але керівництво Манчестер Сіті уже почалось готуватись до неминучого відходу Жузепа у майбутньому.
З моменту свого призначення в 2016 році, Гвардіола привів Сіті до шести титулів АПЛ, одного тріумфу в Лізі чемпіонів, а також низки інших престижних трофеїв. Його присутність на посаді тренера є ключовим фактором для гравців, які прагнуть приєднатися до клубу.
Однак навіть якщо Гвардіола вирішить покинути команду після завершення контракту, Манчестер Сіті залишається досить привабливим для топових гравців і планує продовжити активну діяльність на трансферному ринку.
Окрім Манчестер Сіті, іспанський спеціаліст у своїй тренерській кар’єрі також очолював Барселону та мюнхенську Баварію.
Також повідомлялося, що Гвардіола планує попрацювати з національною збірною в майбутньому.