Гвардіола після Манчестер Сіті може очолити клуб із зірковим гравцем у складі

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола може очолити саудівський Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, команди Саудівської Аравії Аль-Наср та Аль-Ахлі пропонують багатомільйонні контракти іменитому фахівцю, щоб переконати його після "містян" очолити один з клубів.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола не дав остаточної відповіді босам Ман Сіті стосовно майбутнього, але, очікується, що це відбудеться до кінця першої половини сезону.

Серед потенційних кандидатур на заміну Гвардіолі називають Рубена Аморіма зі Спортинга, а також головного тренера Баєра Хабі Алонсо.